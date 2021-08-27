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Beyoğlu'nda otel önünde dehşet! Yan baktı diye öldürdüler

27.08.2021 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu'nda Halil Talha Ertuğrul (19) kaldığı otelin önünde otururken yoldan geçenlerle yaşadığı 'yan bakma' tartışması sonucu silahla vurularak öldürüldü. Olaya karışan 5 şüpheli gözaltına alınırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Beyoğlu'nda otel önünde dehşet! Yan baktı diye öldürdüler

Olay geçtiğimiz salı günü Karaköy'de saat 22.50 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Halil Talha Ertuğrul çalışmak için geldiği İstanbul'da, arkadaşı Süleyman Zafer Köker (21) ile Karaköy'de otelde kalmaya başladı. İki arkadaş otel önündeki kafede otururken, yoldan geçen iki şüphelinin "Niye yan yan bakıyorsun" demesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Kısa süren tartışmanın ardından şüpheliler olay yerinden ayrıldı.

ARKADAŞLARINI ALIP GERİ GELDİ

Daha sonra arkadaşlarını da toplayıp tekrar olay yerine gelen şüpheliler Halil Talha Ertuğrul'u silahla vurarak, arkadaşı Köker'i ise darbederek yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Halil Talha Ertuğrul hayatını kaybetti. Yaralı arkadaşı Süleyman Zafer Köker'in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Polis Karaköy'deki iş yerlerinin ve çevre dükkanların güvenlik kameralarını inceledi, şüphelilerin Fethat E. (26), Ümeyir E. (26), Yavuz E. (23), Baran D. (21) ve Abdulmenaf D. (45) olduklarını tespit etti. Şüphelilerden 3'ünün il dışına çıktıkları belirlendi. Dün eş zamanlı olarak İstanbul ve Çanakkale'de operasyon düzenledi. Ümeyir E. ve Yavuz E. olayda kullanılan silahla İstanbul'da gözaltına alınırken, Fethat E., Baran D. ve Abdulmenaf D. ise Çanakkale Gelibolu ilçesinde ekiplerin takibi sırasında bulundukları araçta gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan cinayet anı kameralara yansıdı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İstanbul Beyoğlu
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