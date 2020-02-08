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  4. Beyoğlu'nda otomobil takla attı: 3 yaralı

Beyoğlu'nda otomobil takla attı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2020 04:24 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarparak takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Beyoğlu'nda otomobil takla attı: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Aksaray istikametinde seyreden bir otomobil, Unkapanı Köprüsü girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan otomobil savrularak takla attı. Sürücüyle birlikte 4 yolcunun da bulunduğu araçtaki 3 kişi yaralandı, diğer 2 kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralıları hastaneye götürdü.

Olay yerindeki incelemelerin ardından otomobil çekiciyle yoldan kaldırıldı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
beyoğlu trafik kazası

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