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  4. Beyoğlu'nda panik anları! İki EYP patladı

Beyoğlu'nda panik anları! İki EYP patladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 04:07 | Son Güncelleme

İstanbul Beyoğlu'nda Keçeci Piri Mahallesi ve Sinanpaşa Mahallesi'nde aynı dakikalarda atılan iki el yapımı patlayıcı korku ve paniğe neden oldu. 

İlk patlama Sinanpaşa Mahallesi Yumak Sokak'ta bulunan binanın girişinde meydana geldi. Binanın girişine gelen kişi yada kişiler el yapımı patlayıcı bırakarak olay yerinden kaçtı. İkinci patlama ise Keçecipiri Mahallesi Ömür Sokakta meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen kişi yada kişiler tarafından park halindeki otomobilin arkasına atılan el yapımı patlayıcı büyük bir gürültü ile patladı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine patlamaların meydana geldiği iki sokağa çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun güvenlik önlemleri aldığı sokakta polis ekipleri delil topladı.

PATLAMANIN ŞİDDETİYLE BİNANIN GİRİŞ KAPISININ CAMLARI KIRILDI

Sinanpaşa Mahallesi Yumak Sokak'ta meydana gelen patlamanın şiddetiyle binanın giriş kapısının camı kırıldı. Patlamanın ardından sokak sakinleri polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmalar yakından takip etti.

GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI

Kaptanpaşa Mahallesi Ömür Sokakta meydana gelen patlamayı anlatan görgü tanığı, büyük bir gürültü ile uyandığını belirterek, “Ben evde uyuyordum. Büyük bir patlama oldu. Her taraf toz dumandı. Çıktık baktık kimseler yoktu. Çok büyük bir patlamaydı. Polisler geldi. Ne yapacağımızı şaşırdık. Sokakta kimseler yoktu. Hızlı bir şekilde kaçtılar galiba. Polisler kameraları inceledi ama inşallah yakalanırlar. Maddi bir zarar yok" dedi.

PATLAMANIN SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Patlamanın yaşandığı iki sokakta, terörle mücadele, olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı.

(DHA)

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