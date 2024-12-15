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  4. Beyoğlu'nda panikleten patlama! Gece saatlerinde yürekler ağza geldi

Beyoğlu'nda panikleten patlama! Gece saatlerinde yürekler ağza geldi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
15.12.2024 07:55
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Beyoğlu'nda tek katlı gecekonduda gece saatlerinde çıkan yangında patlama meydana geldi. Patlama sonrası çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşayarak kendilerini sokağa attı.

Beyoğlu'nda panikleten patlama! Gece saatlerinde yürekler ağza geldi

Yangın, saat 23.45 sıralarında Piyalepaşa Mahallesi Üst Baruthane Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle tek katlı gecekonduda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın gecekondunun tamamına yayıldı.

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YANGIN İÇİNDE PATLAMA

Yangını gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın esnasında gecekondu içerisinde bir patlama meydana geldi. Patlama sesi sonrası paniğe kapılan çevredeki vatandaşlar, kendilerini sokağa attı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın esnasında gecekonduda kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi. (İHA)

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patlama yangın Beyoğlu
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