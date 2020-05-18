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  4. Beyoğlu'nda pes dedirten olay! 13 kişi topluca geziyorlar

Beyoğlu'nda pes dedirten olay! 13 kişi topluca geziyorlar

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2020 12:11 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda sokağa çıkma yasağına rağmen dışarı çıkan 13 kişilik arkadaş grubu polise yakalandı. Yasağı ihlal ederek toplu halde gezen gençlerin sosyal mesafe kurallarına uymaması ve içlerinden yalnızca birinin maske takması da 'pes' dedirtti. Polis kişilerin her birine 3 bin 150 lira para cezası kesti.

Tüm dünyanın canla başla mücadele ettiği koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 13 kişilik arkadaş grubu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde toplu halde gezerken polis ekipleri tarafından yakalandı. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve topluca gezerek sosyal mesafe kuralına da uymayan kişilerden sadece bir tanesinin maske taktığı görüldü. Beyoğlu Güvenlik Büro ve Yunus ekipleri tarafından durdurulan 13 kişiye üst araması yapılıp GBT sorgusu yapıldı. Her birine 3 bin 150 lira para cezası kesilen kişiler daha sonra ikişer üçer olarak ayrı yönlere gönderildi.

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