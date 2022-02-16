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  4. Beyoğlu'nda pitbull dehşeti! Çevredeki vatandaşlar vahşeti önledi

Beyoğlu'nda pitbull dehşeti! Çevredeki vatandaşlar vahşeti önledi

16.02.2022 22:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu’nda ağızlıksız gezdirildiği iddia edilen pitbull cinsi köpeğin saldırısında ayağından, ellerinden ve sırtından ısırılan Muzaffer Akçayır yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla Akçayır saldırıdan güçlükle kurtarıldı. Müdahale sırasında iki kişi de hafif şekilde yaralandı.

Beyoğlu'nda pitbull dehşeti! Çevredeki vatandaşlar vahşeti önledi

Alınan bilgiye göre, Hacımimi Mahallesi Karabaş Mektebi Sokak’ta, sahibi tarafından ağızlıksız gezdirildiği öne sürülen pitbull cinsi köpek, Muzaffer Akçayır'a saldırdı.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR GÜÇLÜKLE KURTARDI

Köpek tarafından ayağından, ellerinden ve sırtından ısırılan Akçayır, çevredeki vatandaşların müdahalesi sonucu güçlükle kurtarıldı. Müdahale sırasında iki kişi de hafif yaralandı.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN TABURCU EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Muzaffer Akçayır'ı hastaneye götürdü. Akçayır, tedavisinin ardından taburcu edildi.

YAŞADIKLARINI 'KÂBUS' OLARAK NİTELENDİRDİ

Tek başına yaşayan ve gerekli bakımının yapılabilmesi için ablasının evinde kalan Akçayır, saldırı anında yaşadıklarını kabus olarak nitelendirdi.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN ŞİKAYETÇİ OLACAK

Akçayır, yaraları nedeniyle ayağa kalkamadığını, tedavisi evden devam ettiği için henüz polise gidemediğini ancak en kısa sürede şikayetçi olacağını söyledi. (AA)

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İstanbul Beyoğlu
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