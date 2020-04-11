HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Beyoğlu’nda polise silahlı saldırı! Detaylar ortaya çıktı

Beyoğlu’nda polise silahlı saldırı! Detaylar ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2020 21:25 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda markete girmeye çalışan kimliği belirsiz kişi, çıkan arbedede bir polisin yere düşen silahını alarak çevreye ateş açtı. Olayda 2 polis yaralanırken, şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre kimliği belirsiz kişi benzin istasyonundaki markete girmeye çalıştı. Market çalışanlarının içeri almadığı şüpheli ile çalışanların arasında yaşanan tartışmaya olay yerinde bulunan polisler müdahil oldu.

YERE DÜŞEN SİLAHI ALAN ŞÜPHELİ ÇEVREYE ATEŞ AÇTI

Şüpheli ile polisler arasında çıkan arbedede bir polisin silahı yere düştü. Yere düşen silahı alan saldırgan rastgele çevreye ateş açtı. Yaşanan olayın ardından olay yerine özel harekat polislerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda ekip sevk edildi.

ŞÜPHELİ VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Olay yerine gelen polisler, şüpheliyi vurarak etkisiz hale getirdi.

İKİ POLİS YARALI

Öte yandan olay yerine gelen sağlık ekiplerince en yakın hastaneye kaldırılan polislerin birinin silahla yaralandığı birinin ise aldığı darbe sonucu yaralandığı öğrenildi. Polisler ve şüpheli tedavi altına alınırken, polisler olayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA / DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKoronavirüse yakalanan Demet Sağıroğlu'ndan haber varKoronavirüse yakalanan Demet Sağıroğlu'ndan haber var
Vali'den sokağa çıkma yasağına evcil hayvan istisnasıVali'den sokağa çıkma yasağına evcil hayvan istisnası
Koronavirüsün Türkiye’deki ayak iziKoronavirüsün Türkiye’deki ayak izi
1/
Anahtar Kelimeler:
beyoğlu Son dakika polise saldırı

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Bedeli olacak

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Bedeli olacak

Sultangazi'de markete baskın! Market sahibi zorla girdiler' dedi

Sultangazi'de markete baskın! Market sahibi zorla girdiler' dedi

Bakan Soylu'dan 'yasak neden o saatte duyuruldu' sorusuna yanıt

Bakan Soylu'dan 'yasak neden o saatte duyuruldu' sorusuna yanıt

Bakanlık açıkladı! Yasağa uymayanlara ceza

Bakanlık açıkladı! Yasağa uymayanlara ceza

Sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu! 'Hayvan gibi...'

Sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu! 'Hayvan gibi...'

Canlı yayında önce elektrik çarptı! Sonra da...

Canlı yayında önce elektrik çarptı! Sonra da...

İlginizi Çekebilir

40 yıldır onların peşinde: 'Bulana kadar durmayacağım'

40 yıldır onların peşinde: 'Bulana kadar durmayacağım'

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 31 ilde 2 gün sokağa çıkma yasağı

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bakan Koca 'Sağ ol Türkiye' diyerek açıkladı! İşte o şehirler

Bakan Koca 'Sağ ol Türkiye' diyerek açıkladı! İşte o şehirler

Ordu'da gece yarısı korkutan deprem!

Ordu'da gece yarısı korkutan deprem!

Diğer Haberler
İTÜ öğrencisi Emircan Kılıçkaya koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İTÜ öğrencisi koronadan hayatını kaybetti!

Didem Arslan Yılmaz'dan sosyal medyadan duyurdu: Sözlü ve fiziki saldırıya uğradık

Ünlü sunucu sosyal medyadan duyurdu: Saldırıya uğradık

11 Nisan 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgula

Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

KKTC, vatandaşları haricindekilere 30 Nisan'a kadar sınır kapılarını kapattı

KKTC, 30 Nisan'a kadar sınır kapılarını kapattı

Polisi arayıp pasta isteyen minik Aras'a ekiplerden doğum günü sürprizi

Polisi arayıp pasta isteyen minik Aras'a doğum günü sürprizi

İletişim Başkanlığı dünyadaki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı dünya genelindeki son sayıları açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.