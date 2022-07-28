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  4. Beyoğlu'nda polislerin görüntüsü büyük tepki toplamıştı! İstanbul Emniyet Müdürlüğü duyurdu: Soruşturma başlatıldı

Beyoğlu'nda polislerin görüntüsü büyük tepki toplamıştı! İstanbul Emniyet Müdürlüğü duyurdu: Soruşturma başlatıldı

28.07.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Beyoğlu semtinde polislerin denetim yaptığı sırada yaşanan bir olay büyük tepki toplamış, görüntüler sosyal medyada da geniş yankı uyandırmıştı. Polislerin bir şüpheliye küfredip tokat attığı olayın ardından harekete geçildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, görevli personel hakkında inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Beyoğlu'nda polislerin görüntüsü büyük tepki toplamıştı! İstanbul Emniyet Müdürlüğü duyurdu: Soruşturma başlatıldı

Beyoğlu'nda şüpheliye küfredip tokat atan polis hakkında soruşturma başlatıldı! Sosyal medyada tepki çeken görüntüler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçirdi.

SOSYAL MEDYADA HIZLA YAYILDI

Tarlabaşı Mahallesi'nde dün uyuşturucu denetimleri sırasında, çekilen görüntülerde polis memurlarının bir şüpheliye küfredip, tokat atmaları yer aldı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.

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"TASVİP ETMEDİĞİMİZ GÖRÜNTÜLER TESPİT EDİLDİ"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Beyoğlu ilçesi Tarlabaşı Mahallesi'nde uyuşturucu ve madde bağımlılığının önlenmesine yönelik denetimler esnasında bir şahsın, denetim yapılmasını engellemek amacıyla, görevli personelimize yönelik olumsuz tavır ve sözlü mukavemeti sonrasında, tasvip etmediğimiz görüntüler yaşandığı tespit edilmiştir. Uyuşturucu ile mücadelemiz tavizsiz devam edecektir. Ancak suç ve suçluyla mücadele ederken buna halel getirmemek temel prensibimizdir. Meydana gelen olaydan teşkilatımız adına üzüntü duyuyoruz. Görevli personel hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmıştır."

(DHA)

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polis Beyoğlu
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