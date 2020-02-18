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  4. Beyoğlu'nda Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu'na hırsız şoku

Beyoğlu'nda Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu'na hırsız şoku

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2020 10:31 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda bu sabah işe gitmek için evinden çıkan Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu hırsızlık şoku yaşadı. Cipinde bir hırsız olduğunu gören Fındıkoğlu, aracın kapılarını kilitleyerek polise ve eşine haber verdi. Fındıkoğlu, eşinin de yardımıyla hırsızı araçtan indirerek polise teslim etti.

Beyoğlu'nda Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu'na hırsız şoku

Olay, Beyoğlu Pürtelaş Mahallesi Hasan Efendi Sokak’ta sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir üniversitede güzel sanatlar fakültesi öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu işe gitmek için evden çıktı. Fındıkoğlu, cipine yöneldiği sırada içeride bir kişinin olduğunu gördü. Hemen aracın kapılarını kilitleyen Fındıkoğlu durumu eşi Nuriye Fındıkoğlu’na ve polise haber verdi. Nuriye Fındıkoğlu şüpheliyi araçtan çıkartarak olay yerine gelen polis ekiplerine teslim etti. Yapılan üst aramasında bir adet laptop, araç navigasyonu ve cep telefonu ele geçirilen şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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"EŞİM ADANALI, KENDİSİ ÇIKARTTI ŞÜPHELİYİ"

Yaşananları anlatan Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu, "Sabah üniversiteye gitmek için evden çıkarak aşağı indim. Arabaya baktığımızda çuval gibi bir şeyin olduğunu gördüm. Sarhoş gibi görünüyordu. 'Ben Suriyeliyim, bana dokunamazsınız' diyor bir taraftan. Arabanın içinde ne var ne yok sökmüş, doldurmuş çantasına. Eşim Adanalı, kendisi çıkarttı şüpheliyi. Ben karışamadım. Polis ekipleri gelene kadar eşim ve komşularla tuttuk şahsı" dedi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
beyoğlu prof. dr. zeki fındıkoğlu

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
lan adana kadını bile cesaretle doğuyor prof böyle bir arvat geçmez eline kıymetini bil
VE SERBEST BIRAKILDI. DİYE HABER DUYARSAK HİÇ ŞAŞIRMAYALIM.
iki ilginçlik suriyeliyim dokunamazsınız. dokunulmazlığı var. eşim Adanalı o halletti. düşündürücü.
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