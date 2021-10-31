HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Beyoğlu'nda şaşırtan anlar! Trafiğin ortasında halay çektiler

Beyoğlu'nda şaşırtan anlar! Trafiğin ortasında halay çektiler

31.10.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beyoğlu'nda otomobillerini caddeye park ederek trafiğe aldırış etmeden müzik eşliğinde halay çeken bir grup, park yasağını ihlal ettiği için 20 bin liralık para cezasına çarptırıldı. Yaşananların cep telefonu kamerasına yansıdığı olayda polislerin gruba müdahale ettiği görüldü.

Beyoğlu'nda şaşırtan anlar! Trafiğin ortasında halay çektiler

Olay, Tarlabaşı Bulvarı'nda dün 23.55 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede park ettikleri otomobilden inen bir grup, yol ortasında halay çekmeye başladı. Seyir halindeki araçlara aldırış etmeden müzik eşliğinde halay çeken gruba, çevreden başka vatandaşlar da katıldı. Halay nedeniyle, trafikte aksamalar yaşanırken, sürücüler Unkapanı yönüne ilerlemekte zorluk çekti.

İhbar üzerine olay yerine gelen motorize trafik polisleri, halay çeken grubu dağıtarak trafik akışının normale dönmesini sağladı. Polis, yol üzerine park ederek trafik akışını etkileyen ve yüksek sesle müzik açarak çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen 2 araç sahibine hatalı park, görevli memurun uyarı ve ikazlarına uymamak ve yüksek sesle müzik dinlemeleri nedeniyle 2 bin 408 lira para cezası kesti.

122 SÜRÜYE DE CEZA

beyoglunda-trafigin-ortasinda-halay-cekenler-kamerada_7199_dhaphoto2

Trafik ekipleri ayrıca gece boyunca Tarlabaşı Bulvarı üzerinde park yasağını ihlal eden 122 sürücüye de 17 bin 568 lira cezai işlem uyguladı. Grubun halay çektiği anlar, bir cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, bir grubun, müzik eşliğinde halay çektiği görülüyor. Seyir halindeki araçların arasında devam eden halaya, başka kişiler de katılıyor.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediyeEkim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediye
Anlamlı hediyelerin yeni trendi!Anlamlı hediyelerin yeni trendi!
Yolun tam ortasında ama... Bu caminin yolu yok!Yolun tam ortasında ama... Bu caminin yolu yok!
Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu O Ses Türkiye'de! Jüri şaşkına döndü

Ünlü oyuncu O Ses Türkiye'de! Jüri şaşkına döndü

G20 liderleri, küresel asgari kurumlar vergisi anlaşmasını onayladı

G20 liderleri, küresel asgari kurumlar vergisi anlaşmasını onayladı

Yaşlı adam koyunlarının ağılında ölü bulundu! Şoke eden iddia

Yaşlı adam koyunlarının ağılında ölü bulundu! Şoke eden iddia

3 meslektaşını yaraladı! Ödüllü polis 25 kilo 'eroin' ile yakalandı

3 meslektaşını yaraladı! Ödüllü polis 25 kilo 'eroin' ile yakalandı

İstanbul’da 800 kamyon şoförü kontak kapattı

İstanbul’da 800 kamyon şoförü kontak kapattı

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İYİ Parti'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki

İYİ Parti'den CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Mahkeme salonu buz kesti! 5 yaşındaki kız: Dilini ağzıma soktu

Mahkeme salonu buz kesti! 5 yaşındaki kız: Dilini ağzıma soktu

Akşener'e "Burası Kürdistan" diyen kişiyle ilgili yeni gelişme

Akşener'e "Burası Kürdistan" diyen kişiyle ilgili yeni gelişme

Kuyumcuda soyguncu dehşeti! Çalışanı öldürüp 2 kilo altınla kaçtı

Kuyumcuda soyguncu dehşeti! Çalışanı öldürüp 2 kilo altınla kaçtı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.