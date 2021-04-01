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  4. Beyoğlu'nda şoke eden anlar! Trafik magandası tartıştığı sürücüyü darp etti

Beyoğlu'nda şoke eden anlar! Trafik magandası tartıştığı sürücüyü darp etti

01.04.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beyoğlu'nda trafik magandası, durdurduğu aracın sürücüsünü darp etti. O anlar kameralara böyle yansıdı.

Olay, Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi.

İddialara göre, Kasımpaşa istikametine giden iki sürücü arasında trafikte yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şoförün yanında oturan kişi, diğer sürücüyü durdurarak darp etti.

SÜRÜCÜYE SALDIRDI

Sürücüyü otomobilinden indirmek isteyen maganda, onu dışarı çekse de bunu başaramadı. Akan trafiğin arasında ardı ardına sürücüye yumruk ve tekme ile saldırdı.

OLAY ANI KAMERADA

O anlar ise kameralar tarafından kaydedildi. Trafik magandasından kurtulan otomobil sürücüsü, gaza basarak olay yerinden ayrıldı.

(DHA)

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