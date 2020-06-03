Beyoğlu'nda taksici akaryakıt pompasına çarptı

Olay, Piyalepaşa Bulvarı Çağlayan yönünde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taksiyle seyir halinde olan Fatih Çakmak, sol şeritte ilerlerken aniden sağa direksiyon kıran sürücünün kullandığı ticari araca çarpmamak için manevra yaptı.

Çakmak'ın çabalarına rağmen ticari aracın sağ ön tarafına vuran taksi, kontrolden çıkarak yol kenarındaki benzin istasyonuna daldı. Sürücü, önüne çıkan yayalara çarpmamak için direksiyonu sağa kırarken, taksi akaryakıt pompasına çarparak durabildi.

KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kazada, taksi sürücüsü Fatih Çakmak yara almazken, akaryakıt pompası kullanılamaz hale geldi.

