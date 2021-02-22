Beyoğlu'nda taksinin çarptığı yaya ağır yaralandı

Olay saat 00.00 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı Fatih istikametinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişi yolun karşısına geçmek için demirlerden atlayarak yola çıktı. Bu sırada Fatih istikametinde ilerleyen G.A.'nın kullandığı taksi yola fırlayan kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen kişi ağır yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

"DURUMU KÖTÜYDÜ"

Kaza anını gören bir kişi olayı şöyle anlattı: "Karşıdan, demirden çıktı. Tam şurada vurdu, çocuk arabanın üzerinde buraya kadar sürüklendi. Arabada yolcu yoktu. Belki de şoförde dalgındı, yola birden çıktı. Frene asıldı ama çok kötü bir şekilde havaya fırlayıp buraya düştü. Yüzüstü düşmüştü, hemen gelip çevirdik. Durumu kötüydü ambulansa haber verdik."

Kazaya karışan taksi sürücüsü G.A. ifadesi alınmak için polis merkezine götürüldü. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

(DHA)

