Beyoğlu'nda trafiğe kapatılan yollar hangileri? Valilik duyurdu! İşte İstanbul Beyoğlu'nda trafiğe kapatılan yollar!

İstanbul Beyoğlu'nda hangi yolların kapatılacağı merak ediliyor. Valilik tarafından yapılan duyuruya göre Beyoğlu'nda bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak. Valilik izinsiz toplantı, gösteri yürüyüşü ve bu gibi benzer faaliyetler ile ilgili sosyal medyadan yapılmakta çağrılar sebebiyle bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağı açıkladı. Peki Beyoğlu'nda hangi yollar trafiğe kapatılacak?

BEYOĞLU'NDA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK?

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Beyoğlu'nda saat 11.00 itibarıyla bazı yollar geçici olarak trafiğe kapatılacak. Trafiğe kapatılacak olan yollar ise vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte o yollar:

"Sıra Selvı̇ler Caddesi (Meşelı̇k Sokak'tan Taksı̇m Meydanı istı̇kameti), Taksı̇m Meydanı (büfeler önü - İstı̇klal Caddesı̇'ne bağlanan yol), Refı̇k Saydam Caddesı̇'nden Asmalı Mescı̇t Caddesı̇'ne gı̇rı̇ş-çıkış, Ensı̇z Sokak (ilk Beledı̇ye Caddesi kesişimi), Balo Sokak (Turnacıbaşı Caddesi keşimi), Sadrı̇ Alışık Sokak (Atıf Yılmaz Caddesi), Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelı̇k Sokak, Sadrı̇ Alışık Sokak'tan İstı̇klal Caddesı̇'ne gı̇dı̇ş istı̇kameti, Yeni Çarşı Caddesi (İstı̇klal Caddesi keşı̇sı̇mi), Taksı̇m Tünel gı̇rı̇şi, İstı̇klal gı̇rı̇şi, Mete Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Bı̇llurcu Sokak, Dı̇van Kavşağı, Kazancı Yokuşu. Şişhane Meydan ve bağlı ara sokaklar, Firuzağa Meydan ve bağlı ara sokaklar."

