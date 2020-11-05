Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! Kameralar anbean kaydetti

Olay önceki akşam Dolapdere'de yaşandı. Kurtuluş Deresi Caddesi üzerinde yoldan geçen araçların önünü kesen, sürücüleri tehdit eden ve vurarak araçların aynalarını kıran kişi bazı araçların üstüne yatarak sürücülere zor anlar yaşattı.

4-5 aracın aynasını kıran kişi son olarak aynasını kırdığı taksinin sürücüsü tarafından dövüldü. Trafikteki sürücülere zor anlar yaşatan kişi yediği dayak sonrası koşarak bölgeden uzaklaştı.

Aynasını kırdığı taksinin sürücüsü "Seyir halindeydim aynaya vurup kırdı. Ben polisim diyordu" dedi. Taksideki kadın yolcu "Geldi vurdu. Direkt saldırdı" diye konuştu.

Kişinin araçların önünü kesmesi, yoldan geçen araçların aynalarını kırması, sürücüleri tehdit etmesi ve taksici tarafından dövülmesi kameraya yansıdı.

DHA

