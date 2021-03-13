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Beyoğlu'nda trans bireyin yüzüne kezzap atan saldırgan tutuklandı

13.03.2021 19:24 | Son Güncelleme:
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Beyoğlu'nda trans bireyin yüzüne kezzap atan saldırgan tutuklandı

Beyoğlu'nda, 17 yaşındaki trans bireyin yüzüne kezzap atarak yaralayan Emre B. tutuklandı.

İstiklal Caddesi Sadri Alışık Sokakta geçtiğimiz salı meydana gelen olayda, Suriye uyruklu Asya takma adlı trans birey Ayhan M., oturduğu binadan dışarı çıktığı sırada, Emre B. (28) tarafından yüzüne kezzap atıldı. Saldırgan olayın ardından kaçarken yüzünden ağır şekilde yaralanan Ayhan M., kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

TUTUKLANDI

Karabük'e kaçtığı tespit edilen saldırgan Emre B., jandarma tarafından Eskipazar'da yakalanarak gözaltına alındı. Ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) yöntemi ile mahkemeye çıkarılan saldırgan, 'kezzap atma sureti ile kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

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BİR GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Saldırı sonucu bir gözünü kaybettiği öğrenilen Ayhan M.'nin Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)

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