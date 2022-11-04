Beyoğlu'nda uyuşturucu bağımlısı kişi, astsubay kuzenini ağır yaraladı, babasını öldürdü! Özel harekat operasyon düzenledi

Beyoğlu'ndaki olay Keçeci Piri Mahallesi, Ufuk Sokak’ta dün akşam saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı olan A. Ç.’yi ailesi tedavi olması için ikna etmeye çalıştı. Daha sonra baba Mesut Ç. askerden izine gelen astsubay yeğeni M. Ç.’yi yardım için eve çağırdı.

KUZENİNİ DEFALARCA BIÇAKLADI

Eve gelen M.Ç. de amcasının oğlu A.Ç. ile konuşmaya başladı. Uzun süre ikna olmayan ve ailesini tersleyen A.Ç. bir anda sinirlenerek cinnet geçirdi.

Bunun üzerine baba Mesut Ç. diğer odaya kaçarken astsubay M. Ç. cinnet geçiren kuzeni A. Ç. ile salonda kaldı. Şüpheli kaptığı bıçakla astsubay kuzeni M. Ç.’yi salonda göğsünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

BABASINI ÖLDÜRDÜ

Kanlar içinde yere yığılan M. Ç.’nin belinden silahı alan A. Ç. evde sağa sola ateş etmeye başladı. Kurşunların isabet ettiği baba Mesut Ç. de olay yerinde hayatını kaybetti.

ÖZEL HAREKAT OPERASYON YAPTI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İçeride sağa sola ateş eden A. Ç. polis ekiplerine direnmeye devam etti. Bunun üzerine olay yerine gelen özel harekat polisleri yaptıkları operasyon ile şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Eve giren sağlık ekipleri baba Mesut Ç.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



Göğsünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan M.Ç. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. M. Ç. tedavi altına alınırken hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. (İHA-DHA)