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Beyoğlu'nda uyuşturucu bağımlısı kişi, astsubay kuzenini ağır yaraladı, babasını öldürdü! Özel harekat operasyon düzenledi

04.11.2022 02:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beyoğlu'nda cinnet geçiren bir uyuşturucu bağımlısı dehşet saçtı. Şahıs önce, tedavi olması için kendisini ikna etmeye gelen astsubay kuzenini defalarca bıçaklayarak yaraladı. Kuzeninin belindeki silahı alan şüpheli A.Ç. babasını ateş ederek öldürdü. Yaşanan korkunç olayın ardından eve gelen polislere de direnen şahıs, özel harekat ekiplerini operasyonuyla yakalandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan astsubay M. Ç.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Beyoğlu'ndaki olay Keçeci Piri Mahallesi, Ufuk Sokak’ta dün akşam saat 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu bağımlısı olan A. Ç.’yi ailesi tedavi olması için ikna etmeye çalıştı. Daha sonra baba Mesut Ç. askerden izine gelen astsubay yeğeni M. Ç.’yi yardım için eve çağırdı.

KUZENİNİ DEFALARCA BIÇAKLADI

Eve gelen M.Ç. de amcasının oğlu A.Ç. ile konuşmaya başladı. Uzun süre ikna olmayan ve ailesini tersleyen A.Ç. bir anda sinirlenerek cinnet geçirdi.

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Bunun üzerine baba Mesut Ç. diğer odaya kaçarken astsubay M. Ç. cinnet geçiren kuzeni A. Ç. ile salonda kaldı. Şüpheli kaptığı bıçakla astsubay kuzeni M. Ç.’yi salonda göğsünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

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BABASINI ÖLDÜRDÜ

Kanlar içinde yere yığılan M. Ç.’nin belinden silahı alan A. Ç. evde sağa sola ateş etmeye başladı. Kurşunların isabet ettiği baba Mesut Ç. de olay yerinde hayatını kaybetti.

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ÖZEL HAREKAT OPERASYON YAPTI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İçeride sağa sola ateş eden A. Ç. polis ekiplerine direnmeye devam etti. Bunun üzerine olay yerine gelen özel harekat polisleri yaptıkları operasyon ile şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Eve giren sağlık ekipleri baba Mesut Ç.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

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Göğsünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan M.Ç. ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. M. Ç. tedavi altına alınırken hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. (İHA-DHA)

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cinayet Beyoğlu

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