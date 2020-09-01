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Beyoğlu'nda yangın! Gözyaşları içerisinde izlediler

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 15:45 | Son Güncelleme

İstanbul Beyoğlu'nda 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı, bina sakinleri komşularının yardımıyla dışarı çıktı. Büyük panik yaşayan vatandaşlar, oturdukları binanın çatısındaki yangını gözyaşları içinde izlerken İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında çatı kullanılamaz hale geldi.

Beyoğlu'nda yangın! Gözyaşları içerisinde izlediler

Piyalepaşa Mahallesi Akman Sokak'ta saat 13.30 sıralarında 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan yükselen yoğun dumanı fark eden sokak sakinleri, olayı itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sararken, komşularının haber vermesiyle yangını fark eden bina sakinleri kendilerini dışarı attı. Büyük panik yaşayan vatandaşlar, oturdukları binanın çatısındaki yangını gözyaşları içinde izledi.

ÇATI KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Haber verilmesinin ardından olay yerine itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla çatıdaki alevlere müdahale etti. Çalışmalar sırasında bazı vatandaşlar da itfaiye ekiplerine yardım etti. Yangın, yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından tamamen söndürülürken, çatı kullanılamaz hale geldi.

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Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, sokak sakinlerinin itfaiye ekiplerinin çalışmalarını cep telefonlarıyla görüntülemeye çalışması, sosyal mesafe kurallarına uymamaları dikkat çekti.

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Kaynak: DHA

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