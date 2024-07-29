Beyoğlu’nda yangın! Turistler, herkes çığlık çığlığa kaçıştı

İstanbul Beyoğlu’nda Şahkulu Mahallesi Küçük Hendek Caddesi üzerindeki 5 katlı otelin çatı katındaki jeneratörün elektrik kontağından çıkan kıvılcım yangına neden oldu.

Yangın esnasında panik ve korku dolu anlar yaşayan oteldeki turist müşteriler, personel tarafından tahliye edildi. Saat 14.30’ta meydana gelen yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürüldü.

MAL SAHİBİ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Galata çevresi esnaflarından olan Ömer Keskin kahve içtiği esnada duman gördüğünü söyleyerek, ‘‘Çok fenaydı. Turistler, herkes çığlık çığlığa kaçıyordu. Bir tane kadın sinir krizi geçirdi. Mal sahibiymiş, yazık oldu kadına” diye konuştu.

(DHA - İHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır