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  4. Beyoğlu'nda yangında dumandan etkilenen kediye kalp masajı

Beyoğlu'nda yangında dumandan etkilenen kediye kalp masajı

29.12.2024 12:41
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29.12.2024 12:41
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Beyoğlu'nda 5 katlı binanın giriş katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Evde bulunan 3 kişi ve 1 kedi itfaiye ekiplerince tahliye edilirken dumandan etkilenen kedi, sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Yangın, saat 09.00 sıralarında Sururi Mehmet Efendi Mahallesi İnce Kaç Sokak’taki 5 katlı binanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre, 3 kişinin yaşadığı evden dumanların yükseldiğini fark eden komşuları itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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YANGINDAN ETKİLENEN KEDİ BÖYLE KENDİNE GELDİ

İtfaiye ekipleri evde yaşayan 3 kişi ve 1 kediyi kurtardı. Dumandan etkilenen kediye sağlık ekibi ve itfaiye erleri müdahale etti. Kalp masajı yapılarak oksijen verilen kedi kendine geldi.

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Kurtarılan kedi sahibi tarafından olay yerinden götürüldü.

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Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.

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(DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yangın Beyoğlu kedi
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