Beyoğlu'nda yangında dumandan etkilenen kediye kalp masajı

Yangın, saat 09.00 sıralarında Sururi Mehmet Efendi Mahallesi İnce Kaç Sokak’taki 5 katlı binanın giriş katında meydana geldi. İddiaya göre, 3 kişinin yaşadığı evden dumanların yükseldiğini fark eden komşuları itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YANGINDAN ETKİLENEN KEDİ BÖYLE KENDİNE GELDİ

İtfaiye ekipleri evde yaşayan 3 kişi ve 1 kediyi kurtardı. Dumandan etkilenen kediye sağlık ekibi ve itfaiye erleri müdahale etti. Kalp masajı yapılarak oksijen verilen kedi kendine geldi.

Kurtarılan kedi sahibi tarafından olay yerinden götürüldü.

Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.

(DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır