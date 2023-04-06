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Beyoğlu'ndaki 5 katlı metruk bina çöktü! Risk nedeniyle önlem alınmıştı, çökme anı kameraya yansıdı

06.04.2023 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaköy Kemeraltı Caddesi'nde bulunan 5 katlı metruk bina çöktü. Sabah saatlerinde yaşanan kısmi çökme nedeniyle çevresinde geniş güvenlik önlemi alınan metruk bina saat 15.00 sularında yerle bir oldu. Beşiktaş istikametinin trafiğe kapatılması nedeniyle büyük bir facia önlenmiş oldu. Çökme anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Beyoğlu, Karaköy'de sabah saatlerinde 5 katlı metruk binada yaşanan kısmi çökmenin ardından bina, öğleden sonra tamamen çöktü. Çökme nedeniyle yol araç ve yaya trafiğine kapatılırken tramvay seferlerinin de yapılamadığı öğrenildi. Binanın ön bölümü saat 14.50'de büyük bir gürültü ile çökerken o anlar kameralara yansıdı ve ortalığı yoğun bir toz bulutu kapladığı görüldü. Binanın çökmesi sırasında ölen ya da yaralanan olmazken, tehlike nedeniyle yakınına kimsenin yaklaştırılmadığı kaydedildi.

YOLA BETON PARÇALARI DÜŞTÜ

Olay ilk olarak, Karaköy Kemeraltı Caddesi üzerinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tadilat aşamasındaki 5 katlı metruk binada yaşanan kısmi çökme nedeniyle yola beton parçaları düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve AFAD ile büyükşehir belediyesi yetkilileri sevk edildi.

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BEŞİKTAŞ İSTİKAMETİ KAPANDI

Binada yapılan incelemede kaldırıma düşen beton parçaları ve binada çökme riskine karşı şerit çekilerek Beşiktaş istikameti trafiğe kapatıldı. Tramvay seferleri ise çift yönlü olarak yapılamıyor.

Metro İstanbul hesabından yapılan açıklamada 'T1 Kabataş-Bağcılar hattımızda bölgede bulunan bir binanın yıkılma riski nedeniyle emniyet güçleri tarafından seferlerimiz Karaköy-Tophane arasında durdurulmuştur. T1 hattımız Bağcılar-Karaköy arasında hizmet vermektedir' denildi. Binada yetkililerin incelemesi sürüyor.

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"3 BİN 500'E YAKIN BU TARZ TEHLİKE İÇEREN YAPI VAR"

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel, "Kemeraltı Caddesi'nde tarihi binada bir çökme tehlikesi söz konusu. Şu an bütün görevli arkadaşlarla buradayız. Ne yazık ki çok aktif kullanılan tramvayın da geçtiği bir alan. Tarihi bina ikinci derece tescilli, 2015 yılında koruma kurulu tarafından güçlendirme ve restorasyon projeleri onaylanmış. 2016 yılında da ruhsat alınmasına rağmen özel mülkiyette olan yapı ne yazık ki mülkiyet sahibi tarafından restorasyon ve güçlendirme çalışmaları başlatılmamış. Metruk bir halde günümüze gelmiş ve bugün tarihi alandaki tarihi duvarda bir çökme başlayarak bir tehlike arz etmeye başladı. Koruma Kurulu tarafından ivedi bir karar bekliyoruz. Biz bu süreç içerisinde İBB miras olarak İBB'nin gerekli birimleri olarak hem mülkiyet sahibine hem kurum ve kuruluşlara defalarca uyarılarda bulunduk. Son olarak 2023 Mart ayının başında tekrar mülkiyet sahibini koruma kanunu gereği sorumluluğunu yerine getirerek gerekli güvenlik önleminin alınması, restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının ivedilikle başlatılması yönünde uyarılarda bulunduk. Ama ne yazık ki yine gerekli çalışma başlatılmadı. Son olarak geçtiğimiz haftalarda koruma kurulu tarafından hem kanuni hükümlülükleri hatırlatılarak restorasyon çalışmalarının başlatılması yönünde mülkiyet sahibine ve ilçe belediyesine son bir karar iletildi. Ama bugün böyle bir tehlike yaşıyoruz. İstanbul için bu metruk tarihi yapılar büyük bir tehlike. Bugün bu tehlikeyi yaşıyoruz. Yarın başka bir cadde üzerinde başka bir mahallede benzer tehlikeler yaşayabiliriz. 3 bin 500'e yakın bu tarz tehlike içeren yapı var. Bu metruk sorununu İstanbul'un çözmesi gerekiyor. Hepimiz için geçmiş olsun. Gerekli müdahalenin yapılması için koruma kurulu kararını bekliyoruz" dedi.

"EN SON 2020'DE TEKRAR BİR RUHSAT YENİLEMESİ YAPILDI"

Beyoğlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Mehmet Karaaslan gazetecilere yaptığı açıklamada, 127 ada, 4 parsel üzerinde bulunan ve 1999'da tescil edilen yapı için 2016 yılında Koruma Kurulunca uygun görülen projeler doğrultusunda belediye tarafından yapı ruhsatı düzenlendiğini anlattı.

Saat 06.30'da ihbar üzerine yapının orta kısmında geniş bir çökme yaşandığının anlaşıldığını belirten Karaaslan, "Belediyemiz ekiplerince teknik rapor düzenlenerek konu değerlendirilmek üzere Koruma Kuruluna iletildi. Koruma Kurulundan gelecek karar doğrultusunda da konuyla ilgili işlemlere devam edilecek." dedi.

Karaaslan, yapının mülkiyet sahibinin dönem içinde binada kısmen raspa çalışması yaptırdığını, restorasyon projesi ve şantiye şefi değiştiği için ruhsatın yenilendiğini, en son 2020'de tekrar bir ruhsat yenilemesi yapıldığını ifade etti.

Yolun ne zaman açılacağına ilişkin soru üzerine Karaaslan, yapıya müdahale etme şanslarının olmadığını, bu konuda Koruma Kurulundan gelecek kararı beklediklerini, karara göre mülk sahibinin ya da belediyenin müdahale edeceğini söyledi.

BİNA ÇÖKTÜ

Karaköy'deki metruk 5 katlı bina çöktü. Bina büyük bir gürültü ile çökerken o anlar kameralara yansıdı.

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Tarihi bina ilk çökmeden sonra geçen yaklaşık 9 saatin ardından büyük ölçüde yıkılırken ıkılmanın etkisiyle binanın molozları cadde ve tramvay yoluna düştü, çevrede yoğun toz bulutu oluştu.

Eminönü istikametinde seyir halinde olan araçların üzerleri de tozla kaplandı. Bu sırada caddeden geçen vatandaşların üzerlerinin de de tozlandığı görüldü.

Binanın çökmesi sırasında ölen ya da yaralanan olmazken, tehlike nedeniyle yakınına kimse yaklaştırılmıyor.


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