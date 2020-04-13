HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Beyoğlu’ndaki bir meydan ile 3 cadde kapatıldı!

Beyoğlu’ndaki bir meydan ile 3 cadde kapatıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2020 21:34 | Son Güncelleme

Beyoğlu Kaymakamlığı, Twitter hesabından koronavirüs önlemleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kızılay Meydanı, Zincirlikuyu, Fatih Sultan ve Müverrih Ali Caddeleri'nin yarından itibaren 09:00 ile 21:00 saatleri arasında 14 gün süreyle yayalar için giriş ve çıkışlara kapatıldığını açıkladı.

Beyoğlu’ndaki bir meydan ile 3 cadde kapatıldı!

Kaymakamlığın açıklaması şu şekilde:

Koronavirüs önlemleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla Kızılay Meydanı, Zincirlikuyu, Fatih Sultan ve Müverrih Ali Caddeleri yarından itibaren 09:00 – 21:00 saatleri arasında 14 gün süreyle yayalar için giriş ve çıkışlara kapatılmıştır.

Sadece zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak kişilere, bu cadde ve meydanlarda işyeri/kurumları bulunan esnaf, işyeri sahipleri ve kamu görevlilerine durumlarını belgelendirmeleri şartıyla giriş ve çıkışlarına izin verilecektir.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERÜnlü tenisçiden olay yaratan sözler! 'Karantinaya erkek arkadaşımla girseydim...'Ünlü tenisçiden olay yaratan sözler! 'Karantinaya erkek arkadaşımla girseydim...'
Şüpheli ölümlerle ilgili dikkat çeken ‘korona’ detayı!Şüpheli ölümlerle ilgili dikkat çeken ‘korona’ detayı!
Corona virüs hakkında endişe verici gelişmeCorona virüs hakkında endişe verici gelişme
Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu Kaymakamlığı koronavirüs

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Erdoğan açıklama yapacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Erdoğan açıklama yapacak

Bakan Kurum duyurdu! 28 ile yeni genelge gönderildi

Bakan Kurum duyurdu! 28 ile yeni genelge gönderildi

Ticaret Bakanlığından kredi kartı aidatına ilişkin açıklama

Ticaret Bakanlığından kredi kartı aidatına ilişkin açıklama

Hacizler gönderilmeye başlandı!

Hacizler gönderilmeye başlandı!

Erdoğan açıkladı: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uzatıldı

Erdoğan açıkladı: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uzatıldı

İçişleri Bakanı Soylu: Gelen mesaj beni çok etkiledi

İçişleri Bakanı Soylu: Gelen mesaj beni çok etkiledi

İlginizi Çekebilir

Doktorlardan hastalara gülen fotoğraflı destek

Doktorlardan hastalara gülen fotoğraflı destek

Süleyman Soylu'nun yerine kim gelecek?

Süleyman Soylu'nun yerine kim gelecek?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Süleyman Soylu neden istifa etti? İşte istifaya neden olan olay

Süleyman Soylu neden istifa etti? İşte istifaya neden olan olay

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması

Diğer Haberler
Burdur'da 145 kişi koronavirüs karantinasından halk oyunuyla uğurlandı

145 kişi karantinadan böyle uğurlandı

Bingöl'de koronavirüsle doğan bebek hastalığı yendi

Koronavirüsle doğan bebek hastalığı yendi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Yunan Bakan'ın iddialarına yanıt

Türkiye'den Yunanistan'ın iddialarına sert yanıt!

Şüpheli ölümlerle ilgili dikkat çeken ‘korona’ detayı!

Şüpheli ölümlerle ilgili dikkat çeken ‘korona’ detayı!

İBB Sözcüsü Murat Ongun açıkladı! İşte İBB'deki koronavirüs vaka sayısı

İBB'deki korona vaka sayısı açıklandı

Bilim Kurulu üyesi Prof. Tevfik Özlü: 20 Mayıs'tan sonra normalleşme başlayacak

Bilim Kurulu üyesi Prof. Tevfik Özlü tarih verdi: 20 Mayıs

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.