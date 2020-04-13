Beyoğlu’ndaki bir meydan ile 3 cadde kapatıldı!

Kaymakamlığın açıklaması şu şekilde:

Koronavirüs önlemleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla Kızılay Meydanı, Zincirlikuyu, Fatih Sultan ve Müverrih Ali Caddeleri yarından itibaren 09:00 – 21:00 saatleri arasında 14 gün süreyle yayalar için giriş ve çıkışlara kapatılmıştır.

Sadece zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak kişilere, bu cadde ve meydanlarda işyeri/kurumları bulunan esnaf, işyeri sahipleri ve kamu görevlilerine durumlarını belgelendirmeleri şartıyla giriş ve çıkışlarına izin verilecektir.

Koranavirüs önlemleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla Kızılay Meydanı, Zincirlikuyu, Fatih Sultan ve Müverrih Ali Caddeleri yarından itibaren 09:00 - 21:00 saatleri arasında 14 gün süreyle yayalar için giriş ve çıkışlara kapatılmıştır. pic.twitter.com/ZXW9Laa2P2 — Beyoğlu Kaymakamlığı (@TC_Beyoglu) April 13, 2020



