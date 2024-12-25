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  4. Beyoğlu'ndaki İSPARK'ın kolonlarında çatlak! Otopark boşaltıldı

Beyoğlu'ndaki İSPARK'ın kolonlarında çatlak! Otopark boşaltıldı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
25.12.2024 22:27
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Beyoğlu’ndaki İSPARK’a ait Tepebaşı otoparkı, binanın bazı noktalarında görülen çatlaklar nedeniyle kapatıldı. İBB otoparkta tadilat yapmak için çalışma başlattı.

Beyoğlu'ndaki İSPARK'ın kolonlarında çatlak! Otopark boşaltıldı

Beyoğlu'ndaki İSPARK'a ait Tepebaşı otoparkında, binanın bazı kısımlarında çatlaklar olduğu görüldü. Bunun üzerine otoparka yeni araç girişi kapatıldı. Otoparkta bulunan araçların tamamının sahipleri tarafından alınmasının ardından binanın tadilata alınacağı öğrenildi.

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"TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) resmi sosyal medya hesabında konu ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Dün ve bugün Beyoğlu Tepebaşı Otoparkı’nda birkaç noktada gözlemlenen deformasyonlar nedeniyle tedbir amaçlı olarak bina ve otoparkın boşaltılması kararı alınmıştır. İlgili uzman ekiplerce belirlenecek eylem planı kapsamında söz konusu yapıya ilişkin gerekli tüm önlemler hızla alınacaktır. Süreç boyunca gelişmelerle ilgili olarak kamuoyu bilgilendirilecektirö ifadeleri kullanıldı.

Anahtar Kelimeler:
otopark İSPARK
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