HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Beyoğlu’ndaki tarihi binaların kapıları çalındı

Beyoğlu’ndaki tarihi binaların kapıları çalındı

10.08.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyoğlu Tarlabaşı Mahallesinde bulunan tarihi binalara hırsızlar dadandı. Hırsızlar yüz yıllık tarihe sahip pek çok binanın tarihi kapılarını çaldı.

Beyoğlu’ndaki tarihi binaların kapıları çalındı

İddiaya göre, Tarlabaşı Mahallesinde bulunan ve şu an içerisinde ikamet olmayan pek çok tarihi binanın kapısı buralara dadanan hırsızlar tarafından çalınarak hurdacılara satıldı. Bir süre önce kapıların çalındığını fark eden vatandaşlar hemen belediye ekiplerine haber verdi.

AW389950_01

Belediye ekipleri ise çalınan tarihi kapıların yerine bina girişlerine taş ve tuğlalar örerek boş kalan tarihi binalara girilmemesi için önlem aldı.

AW389950_06

Kapıların çalınmasından şikayetçi olan mahalle sakinlerinden Erdal Sıhlar, ”Mahallede hırsızlık var. Hırsızlar gelmiş tarihi evlerin kapılarını çalıyorlar. Buraları hep çaldılar. Bütün tarihi kapıları çalıp götürüyorlar. Bu kapılar en az 120 - 130 yıllık kapılar. Bu binaların sahipleri vardı fakat hepsi satıldı. Kapılar üç dört aydır çalınıyor. Aşağı sokaklara doğru hep çalındı. Çalındığını gördüğümüzde belediyeye haber verdik tuğla ördüler, saclar ördüler. Bu binalarım tarihi epey var. Bakın orada yazıyor 1881 yılı diye Atatürk’ün doğduğu sene yapılmış, siz hesaplayın artık. Bu binalar sahipsiz işte evleri boşaltıyorlar, işte gece sabaha karşı gelip kapıları çalıp götürüyorlar” şeklinde konuştu.

AW389950_07

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
NASA duyurdu: Adaylar aranıyor! İşte kriterlerNASA duyurdu: Adaylar aranıyor! İşte kriterler
PARTNERKarabiberim'in esmer bombası sonunda isyan ettiKarabiberim'in esmer bombası sonunda isyan etti
Yer: Taksim Meydanı! Bir anda yere yığıldıYer: Taksim Meydanı! Bir anda yere yığıldı
Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğu bulundu

Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğu bulundu

Uğur Şahin'den aşı açıklaması

Uğur Şahin'den aşı açıklaması

Dünyaca ünlü isimden uçakta cinsel ilişki itirafı

Dünyaca ünlü isimden uçakta cinsel ilişki itirafı

Şeyma Subaşı, annesi, babası ve Mısırlı sevgilisiyle tekne tatilinde!

Şeyma Subaşı, annesi, babası ve Mısırlı sevgilisiyle tekne tatilinde!

Uşak'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi! 33 yaralı

Uşak'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi! 33 yaralı

Cumhuriyet tarihinde ilk! Dev operasyon başladı

Cumhuriyet tarihinde ilk! Dev operasyon başladı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İzmir'de korkunç kaza: Ölü sayısı 8'e yükseldi

İzmir'de korkunç kaza: Ölü sayısı 8'e yükseldi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bankadan kredi bile çekti! Son kurbanları bir mühendis

Bankadan kredi bile çekti! Son kurbanları bir mühendis

Tüyler ürperten görüntü! Kanlar içinde kaldı

Tüyler ürperten görüntü! Kanlar içinde kaldı

Herkesi hayran bırakıyor! Ender görülen yeteneğe sahip

Herkesi hayran bırakıyor! Ender görülen yeteneğe sahip

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.