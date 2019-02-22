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Beyoğlu Okullar Arası Satranç Turnuvasının galipleri belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 09:14 | Son Güncelleme

Beyoğlu Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen, “Okullar arası Satranç Turnuvası’nda final karşılaşmaları yapıldı.

Beyoğlu Okullar Arası Satranç Turnuvasının galipleri belli oldu

Beyoğlu Belediyesi tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen, “Okullar arası Satranç Turnuvası’nda final karşılaşmaları yapıldı. Çekişmeli geçen karşılaşmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.
Beyoğlu Belediyesi tarafından öğrencilerde olumlu rekabet duygusu oluşturmak ve sağlıklı gelişimlerine destek vermek amacıyla düzenlenen "Okullar Arası Satranç Turnuvası" tamamlandı. Beyoğlu Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği işbirliği ile gerçekleştirilen turnuvaya Beyoğlu’ndaki ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören 400’e yakın öğrenci katıldı. Kasımpaşa Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen turnuvanın ödül törenine katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ve AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti.
“Gençlerimize satranç oynamalarını tavsiye ediyorum”
Turnuvaya katılan tüm öğrencileri tebrik ettiğini belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, “Satranç turnuvası bir yönüyle spor ama bana göre bir zeka oyunu aynı zamanda. İçerisinde bulunduğumuz çağ, bilişim çağı. Onun için gençlerimiz, robotik, yazılıma çok yakın duruyor. Dolayısıyla bu satrancın stratejisi, hamlesi, planlaması, projelendirmesi ve çocuklara kattığı kıvraklığa önem veriyorum. Gençlerimize satrancı oynamalarını tavsiye ediyorum. Mutlaka yavrularımızı yönlendirmemiz lazım. Gençlerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.

Beyoğlu Okullar Arası Satranç Turnuvasının galipleri belli oldu

Beyoğlu Okullar Arası Satranç Turnuvasının galipleri belli oldu

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