Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi’nde 4 katlı bir binanın çatısı lodosun etkisiyle uçtu. Çatıdan uçan kiremitler çevreye saçılırken, park halindeki bir araç kullanılmaz hale geldi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.