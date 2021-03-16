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  4. Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi’nde 4 katlı bir binanın çatısı lodosun etkisiyle uçtu. Çatıdan uçan kiremitler çevreye saçılırken, park halindeki bir araç kullanılmaz hale geldi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi’nde 4 katlı bir binanın çatısı lodosun etkisiyle uçtu. Çatıdan uçan kiremitler çevreye saçılırken, park halindeki bir araç kullanılmaz hale geldi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

16.03.2021 13:53 | Son Güncelleme:
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Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi’nde 4 katlı bir binanın çatısı lodosun etkisiyle uçtu.

Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi’nde 4 katlı bir binanın çatısı lodosun etkisiyle uçtu. Çatıdan uçan kiremitler çevreye saçılırken, park halindeki bir araç kullanılmaz hale geldi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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