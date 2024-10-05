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  4. Beyoğlu sapığının savunması duyanları çileden çıkardı: Cebine para sıkıştırdım

Beyoğlu sapığının savunması duyanları çileden çıkardı: Cebine para sıkıştırdım

05.10.2024 16:01
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Melih Yılmaz Melih Yılmaz
05.10.2024 16:01
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İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan taciz olayı tüm Türkiye'de infial yaratmıştı. Evine gitmek üzere olan genç kadını, köşeye sıkıştırıp öpmeye ve sarılmaya çalışan sapık daha sonra kadını yere düşürdü. Gözaltına alınan sapık önce serbest bırakılmış sonra ise tepkiler üzerine tutuklanmıştı. Kadını taciz eden sapığın ifadesi ise pes dedirtti. Genç kadının cebine 500 TL sıkıştırdığını söyleyen sapık, "Sarhoştum, sarılmaya çalıştığım anları hatırlamıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 29 Eylül tarihi, sabaha karşı 05:30 sıralarında meydana gelen olayda, 25 yaşında İ.A. adlı kadın evine gitmek üzere olduğu sırada Semir Tarhan ve Ömer Konu'nun tacizine maruz kaldı.

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SAPIK SALDIRGAN ÖPÜP SARILMAYA ÇALIŞTI

Taciz olayının detayları ve görüntüleri basına yansırken, bu olay infial yarattı. Olayın görüntülerinde İ.A.'nın yürüdüğü sırada Semir Tarhan ve Ömer Konu'nun genç kızın arkasından geldiği görüldü. Sapıklardan biri genç kıza sarılmaya ve onu öpmeye çalıştı. Genç kız saldırganlardan kurtulmak isterken bir anda kendini yerde buldu.

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ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ

O sırada çevredeki vatandaşlar olaya müdahale etti ve iki sapığı genç kızın başından uzaklaştırdı.

SERBEST BIRAKILMIŞLARDI

25 yaşındaki İ.A., polislerle yapılan görüşmede, iki kişinin bacağına dokunduğunu ve kendisini zorla öptüğünü söyledi. Bunun üzerine Güven Timleri harekete geçti. Polis ekipleri kısa sürede kimlikleri tespit edilen şüpheliler Semir Tarhan ile Ömer Konu'yu yakalayarak gözaltına aldı. Savcılığın talimatı ile ifadeleri alınan iki şüpheli serbest bırakıldı.

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TEPKİLER SONRASI TUTUKLANDILAR

Şahısların serbest bırakılması tepkilere neden olurken, artan tepkiler nedeniyle şahıslar hakkında tekrar gözaltı kararı çıkartıldı ve yakalanan iki sapık tutuklandı. Şüphelilerin "cinsel saldırı", "kasten yaralama", "mukavemet", "gasp" ve "otomobilden hırsızlık" gibi suçlara karıştığı ortaya çıktı.

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HEM SAPIK, HEM DE PİŞKİN!

İ.A.'yı zorla öpmeye çalışan ve düşürerek cinsel şiddet uygulayan Semir Tarhan'ın ifadesi ortaya çıktı. Tarhan, verdiği ifadesinde, "500 TL cebine yardım olarak para sıkıştırdım. Sarhoştum, sarılmaya çalıştığım anları hatırlamıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sapık Beyoğlu cinsel taciz
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