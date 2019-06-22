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Beyoğlu Yaz Konserleri büyük bir coşkuyla başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 09:04 | Son Güncelleme

Beyoğlu Yaz Konserleri’nin başlamasıyla birlikte vatandaşlar Zeki Uçkan, Rakkani ve Esat Kabaklı ile keyifli anlar yaşadı.Beyoğlu Belediyesi, Yaz Konserleri’nin ilkini Hasköy Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirdi.

Beyoğlu Yaz Konserleri’nin başlamasıyla birlikte vatandaşlar Zeki Uçkan, Rakkani ve Esat Kabaklı ile keyifli anlar yaşadı.
Beyoğlu Belediyesi, Yaz Konserleri’nin ilkini Hasköy Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirdi. Beyoğlu Yaz Konserleri adıyla başlayan konser programında Zeki Uçkan, Esat Kabaklı ve Rakkani gibi önemli sanatçılar yer aldı. Karadeniz ezgilerinin bolca bulunduğu konsere vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar ayrıca konser alanında horon teperek şarkılara eşlik etti. Yaz konserleriyle vatandaşlar hem güzel havanın tadını çıkardı hem de doyasıya eğlendi. Konser sonrasında sanatçılara Galata Kulesi biblosu ve çiçek hediye edildi.

“Amacımız gençlerle bir araya gelip seçimde Binali Yıldırım’a destek vermek”
Konser alanında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Burada yaz konserlerine başladık. Amacımız gençlerle bir araya gelip İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinde Binali Yıldırım’a destek vermek amacıyla buradayız. Maalesef 2 konserimizi iptal etmek zorunda kaldık. Biliyorsunuz Trabzon’da elim bir hadise yaşadık. Can kayıplarımız oldu. Ama tabi ki hayat devam ediyor. Bugün gençlerimize vermiş olduğumuz sözü tutma anlamında Hasköy Sahili’nde değerli sanatçılarımız ile bir araya geldik. Herkese şükranlarımı sunuyorum. Pazar günü inşallah Binali Yıldırım ile yola devam edeceğiz” dedi.

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