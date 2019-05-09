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Beyoğlu'nda 2 katlı bina alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2019 19:46 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda iki katlı bina alev alev yandı.

Beyoğlu'nda 2 katlı bina alev alev yandı

Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU'nda iki katlı bina alev alev yandı. İkinci katta oturanlar kendilerini son anda dışarı attı. Yanan evin çökme riski olduğu belirtildi.
Piri Paşa Mahallesi Bezirgan Sokak'ta iki katlı binanın ikinci katında saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bütün binayı sardı. Binada oturanlar can havliyle kendilerini dışarıya attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Şişli itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına hemen müdahale etti. Yangın söndürme çalışmaları sırasında bir itfaiye eri evde bulunan Kur'an-ı Kerimi zarar görmemesi için dışarıya çıkartıp duvarın üzerine koydu. Evi yanan bir kişi, gözyaşı döktü. Dumandan etkilenen bir kişiye de çevredeki vatandaşlar ayran içirdi.
Piri Paşa Mahalle Muhtarı Cafer Pehlivan, "Burada yangın çıktı. İtfaiyeyi biz aradık. İçeride herhangi bir yaralı falan yoktu. Sağ olsun itfaiyemiz içeriden Kur'an-ı Kerim çıkarttı, duvarın üzerine koydu" diye konuştu.
Yaklaşık 1 saatte söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken binanın çökme riskinin olduğu belirtildi.
(FOTOĞRAF)

(Geniş Haber)Beyoğlu'nda 2 katlı bina alev alev yandı(Geniş Haber)Beyoğlu'nda 2 katlı bina alev alev yandı(Geniş Haber)Beyoğlu'nda 2 katlı bina alev alev yandı

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