Beyoğlu'nda 2 katlı bina alev alev yanıyor (1)

\u00d6zg\u00fcr EREN\/\u0130STANBUL,(DHA)-BEYO\u011eLU'nda 2 katl\u0131 bir bina alev alev yan\u0131yor. Bildirilmesi \u00fczerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, y\u00fckselen alevlere m\u00fcdahalesini s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor.\n(FOTO\u011eRAF)\nPARTNER Her ne yap\u0131yorsan\u0131z b\u0131rak\u0131p okuman\u0131z gereken haftan\u0131n en komik 21 tweetiAla\u015fehir'de, \u00f6\u011frencilere jandarmadan trafik e\u011fitimiGemlik Spor adas\u0131 i\u00e7in ortak inceleme
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