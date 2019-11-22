Beyoğlu'nda 2 kişinin öldüğü "kız kaçırma" çatışmasında sanıklara müebbet hapis istemi

Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU'nda 29 Temmuz 2016'da iki grup arasındaki silahlı çatışmada arada kalarak yaşamını yitiren Ramazan Çelik (28) ve Berkay İşlev'in(16) ölümüne ilişkin biri tutuklu 8 kişinin yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Mütalaada, 6 sanık hakkında ikişer kez müebbet hapis cezası istendi. Sanıklardan 18 yaşından küçük olan S.K'ya ve davanın tek tutuklu sanığı olan H.K'ya ise 12 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık H.K getirildi. Başka suçtan tutuklu sanık Ramazan Karagöz Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Berkay İşlev'in babası Mehmet Zeki İşlev ile aynı olayda yaralanan kuzeni Serkan Özakoğlu "müşteki" sıfatıyla duruşmada hazır bulundu.

"TAHLİYE EDİLEN SANIKLAR DURUŞMAYA GELMEMEKTEDİR, TUTUKLAMA YAPILMALIDIR"

İşlev ailesinin avukatları, duruşmada geçen celse tahliye edilen sanıkların tahliyesine tepki göstererek, "Tahliye edilen sanıklar duruşmaya gelmemektedir. Kaçma şüpheleri vardır. Mevcut bilirkişi raporu da eksiktir. Bilirkişi raporunu hazırlayanların hangi konuda uzman kişi olup olmadığı ortada değildir. Yaralıların hangi silahla yaralandıklarına dair bir tespit de yoktur. Bu olay organize edilmiş bir suçtur. Kasten işlenen örgütlü bir suçtur. Tutuklama yapılmalıdır." dedi.