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  4. Beyoğlu’nda 20 saniyede gerçekleşen motosiklet hırsızlığı kamerada

Beyoğlu’nda 20 saniyede gerçekleşen motosiklet hırsızlığı kamerada

26.11.2020 09:48 | Son Güncelleme:
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Beyoğlu’nda park halindeki bir motosikleti etrafını kolaçan ettikten sonra 20 saniye içerisinde çalan hırsızlar, saniye saniye kameralara yansıdı.Olay, geçtiğimiz günlerde sabaha karşı saat Beyoğlu’nda gerçekleşti.

Beyoğlu’nda park halindeki bir motosikleti etrafını kolaçan ettikten sonra 20 saniye içerisinde çalan hırsızlar, saniye saniye kameralara yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde sabaha karşı saat Beyoğlu’nda gerçekleşti. Kimliği belirsiz iki şahıs, Cihangir Mahallesi’ndeki bir sokakta park halinde bulunan motosikleti saniyeler içinde çalarak gözden kayboldu. Yaşanan hırsızlık anı ise bölgedeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Dakikalarca fırsat kollayıp 20 saniyede çaldılar
Güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık anına ilişkin görüntülerde şahısların saat 04.50’de motosiklete yaklaştığı görülüyor. Yaklaşık 5 dakika boyunca motosikleti çalmak için etrafı kolaçan ederek fırsat kollayan hırsızların, uygun anı bulduklarında hemen harekete geçtiği görülüyor. Görüntülerde hırsızların 20 saniye içerisinde çalıştırdıkları motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

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