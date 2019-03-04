- Beyoğlu’nda 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturmada 2 kişi tutuklandı.

IHAAW194959-ASA\/04-03-2019 \n- Beyo\u011flu\u2019nda 4 ki\u015finin hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi yang\u0131na ili\u015fkin soru\u015fturmada 2 ki\u015fi tutukland\u0131. \n04.03.2019 19:49:59 TSI\nNNNNG\u00f6ren \u015fa\u015f\u0131p kald\u0131! Is\u0131nmas\u0131 i\u00e7in i\u00e7eri ald\u0131lar, bak\u0131n o ne yapt\u0131!Siirt\u2019te kazada \u015fehit olan asker i\u00e7in t\u00f6renTers y\u00f6nde giden taksi kamyona ve minib\u00fcse \u00e7arpt\u0131: 4 yaral\u0131
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