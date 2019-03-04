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Beyoğlu’nda 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturmada 2 kişi tutuklandı.

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 19:56 | Son Güncelleme

IHAAW194959-ASA/04-03-2019 - Beyoğlu’nda 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturmada 2 kişi tutuklandı. 04.03.2019 19:49:59 TSI NNNN

IHAAW194959-ASA/04-03-2019

- Beyoğlu’nda 4 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturmada 2 kişi tutuklandı.

04.03.2019 19:49:59 TSI
NNNN

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