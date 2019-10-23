Beyoğlu’nda 4 kişinin öldüğü yangının şüphelisine 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU'nda 3 Mart 2019'da 5 katlı bir binanın ikinci katında 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 kişinin de yaralandığı yangına ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanık Özkan Elmas hakkında 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 49 yıla kadar hapis cezası istedi.

İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Özkan Elmas getirildi. Sanık Özkan Elmas'ın avukatları ve yangından yaralı olarak kurtulan mağdurlar Ramazan Cingözce, yangında yaşamını yitiren Ersin Büker'in ablası Özlem Temel ve kardeşi Mehmet Büker de "şikayetçi" sıfatıyla duruşmada hazır bulundu.

" EKYATI ATEŞE VEREREK EVİ YAKTI "

Duruşmada, savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, ikinci katta bulunan dairede sanık Özkan Elmas'la birlikte 8 kişinin daha kaldığı ve odalarının temizlenmesi amacıyla aralarında iş bölümü yapıldığı anlatıldı. Sanık Özkan Elmas'ın temizlik yapması gereken yerden ayrıldığı ve Ramazan Cingözce ile aralarında bu nedenle tartışma çıktığı belirtilen mütaalada, "Sanık Özkan Elmas'ın eşyalarının arkadaşları tarafından dışarıya çıkarıldığı, 3 Mart 2019 günü sanık eve gelerek durumu görmesi üzerine saat gece 03.00'te evden ayrıldığı, bu esnada sanık mağdur müştekilerin ve maktullerin evde uyumakta olduğunu görmüştür. Saat 07.00'da sanığın eve tekrar gelerek arkadaşlarının uyuduğu esnada evde bulunan çekyatı ateşe verdiği ve yangının büyümesi sonucunda evden ayrıldığı daha sonra olay yeri inceleme ve otopsi raporlarına göre yangından dolayı zehirlenerek maktullerin hayatını kaybettiği anlaşılmaktadır. " denildi.

Mütalaaya göre, Özkan Elmas'ın diğer sanık amcası Yusuf Elmas'ın yanına giderek dört kişiyi öldürüp iki kişiyi de yaraladığını anlattığı ve kendisinden para istediği kaydedildi. Mütalaada, sanık Yusuf Elmas'ın para vermediği ancak sanık Özkan Elmas'ın kaçması için bilet temin ettiği ve bu nedenle eyleminin suçluyu kayırmak olduğu bilgisine yer verildi.