HABER

Beyoğlu'nda 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 15:40 | Son Güncelleme

 BEYOĞLU'nda internet kafeye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı Beyoğlu Bostan Mahallesi Serdar Ömer Paşa Caddesi'nde  geçtiğimiz perşembe günü saat 15.00 sıralarında yaşanan olayda silahlı saldırı sonucu 4 kişi yaralandı.

Ali ABLAY, İSTANBUL, (DHA)- BEYOĞLU'nda internet kafeye düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı

Beyoğlu Bostan Mahallesi Serdar Ömer Paşa Caddesi'nde geçtiğimiz perşembe günü saat 15.00 sıralarında yaşanan olayda silahlı saldırı sonucu 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırma ve güvenlik kamerası incelemesinde olayın kavga olarak başladığını ve karşılıklı yumruklaşmanın devamında Yusuf A. isimli şüphelinin tabanca ile 4 kişiye ateş ettiğini belirledi. Güvenlik kamera görüntülerinde silahı kullandığı belirlenen Yusuf A. ruhsatsız tabanca ile birlikte aynı gün ekipler tarafından yakalandı. Ekiplerin çalışmalarını devamında ise olay esnasında bıçaklı olduğu görülen Mücahit A. isimli şüpheli de gece 02.20 sıralarında evine girdiği esnada yakalandı. Şüpheli Yusuf A.'nın "uyuşturucu madde bulundurmak", "evden hırsızlık", "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" olmak üzere çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Mücahit A.'nın ise "uyuşturucu madde ticareti" ve "uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan kaydı olduğu tespit edildi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sokaktaki kavganın ardından silahlı saldırı gerçekleştiği görülüyor

PARTNER'Eşim banyo yapmıyor' diyerek boşanmak istedi! Gerçek şoke etti'Eşim banyo yapmıyor' diyerek boşanmak istedi! Gerçek şoke etti
Gürcistan plakalı tırda ele geçen 12 kilo esrarla ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildiGürcistan plakalı tırda ele geçen 12 kilo esrarla ilgili 3 kişi adliyeye sevk edildi
Beyaza bürünen Palandöken, yeni sezona gün sayıyorBeyaza bürünen Palandöken, yeni sezona gün sayıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MasterChef Güzide'nin süper lüks villası olay oldu

MasterChef Güzide'nin süper lüks villası olay oldu

Soylu 'bitecek' demişti! O ilimizden bir haber daha

Soylu 'bitecek' demişti! O ilimizden bir haber daha

25 bin 149 yeni ByLock kullanıcısı tespit edildi

25 bin 149 yeni ByLock kullanıcısı tespit edildi

Gelin adayı Hanife yine kriz çıkardı!

Gelin adayı Hanife yine kriz çıkardı!

Sabiha Gökçen Havalimanında hareketli anlar!

Sabiha Gökçen Havalimanında hareketli anlar!

Meteoroloji duyurdu: Kuvvetli sağanak, kar ve rüzgar...

Meteoroloji duyurdu: Kuvvetli sağanak, kar ve rüzgar...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Firari FETÖ'cü ABD'de böyle görüntülendi!

Firari FETÖ'cü ABD'de böyle görüntülendi!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi

Meteoroloji'nin ardından bir uyarı da AKOM'dan geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakanlık duyurdu! Cerablus'ta hain saldırı: Yaralılar var

Bakanlık duyurdu! Cerablus'ta hain saldırı

Bitlis’te askeri araçla kamyon çarpıştı: 1 ölü, 2 asker yaralı

Askeri araçla kamyon çarpıştı!

Ordu'daki seri katil dehşetinde flaş gelişme! Kurbanların fotoğrafları telefonundan çıktı

Kan donduran olay! Fotoğraflar telefonundan çıktı

Uyuşturucu ve alkol alan genç kadın bankta sızıp kaldı

Kadını bu halde gören telefona sarıldı gerçek sonra ortaya çıktı

70 milyon liralık büyük ikramiyede son bir ay! Hala sahibi çıkmadı

70 milyon liralık büyük ikramiyede son bir ay!

Rus keşif gemisi 'Ivan Khurs' Akdeniz'e iniyor

Rus keşif gemisi Akdeniz'e iniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.