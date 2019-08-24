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Beyoğlu’nda 5 yaşındaki çocuk ikinci kattan düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2019 13:47 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda, bir binanın ikinci katının penceresinden dışarıyı izleyen 5 yaşındaki çocuk, dengesini kaybederek bir anda düştü.

Beyoğlu’nda, bir binanın ikinci katının penceresinden dışarıyı izleyen 5 yaşındaki çocuk, dengesini kaybederek bir anda düştü. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay, Beyoğlu Hasköy Piripaşa Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 yaşındaki Mehmet Aytuğ, ikinci kattaki evlerinin penceresini açarak sokağı izlemeye başladı. Mehmet Aytuğ, o esnada dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yüksekten yüz üstü düştü.
Çocuğun annesi baygınlık geçirdi
O esnada mutfakta olan anne, düşme sesini duyarak dışarı çıktı. Anne, oğlunu yerde hareketsiz halde görünce kısa süreli baygınlık geçirdi. Yerde yatan çocuğu ve annesini gören mahalle sakinleri durumu sağlık ekiplerine ve polise bildirdi. İhbarı alan sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine geldi ve ilk müdahalenin ardından küçük çocuk ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Alınan bilgiye göre, Mehmet Aytuğ’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
“Burnunda hafif çatlak varmış, çok şükür sağlığı iyi”
Mahalle esnaflarından Birol Küçükosmanoğlu, “Ben dükkanın içerisinde oturuyordum. Kadınların bağırtıları duyunca dışarı çıktım. Çocuk ikinci katta aşağı düşmüş. Ben de hemen olaya müdahale ettim. Çocuğun annesi, oğlunu ilk gördüğü anda baygınlık geçirdi. Çocuğu kucağıma aldığımda, başının biraz patladığını, ağız ve burnundan kan geldiğini gördüm. Komşulara 112 ve 155’i aramalarını söyledim. Bir süre sonra polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Daha sonra çocuğu aldılar ve hastaneye götürdüler. Akşam annesini gördüğümde çocuğun durumunu sordum, burnunda hafif bir çatlak ve alnında ufak bir zedelenme olduğunu söyledi. Çocuğun durumu iyiymiş” dedi.

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