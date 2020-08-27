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Beyoğlu’nda alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1’i ağır 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2020 01:57 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda kar maskeli bir grup, mahalledeki parkta oturan başka bir gruba, iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden silahlı saldırı düzenledi. Silahlı saldırıda kavgada 1’i ağır, 1’i de çocuk olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Beyoğlu’nda alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1’i ağır 4 yaralı

Olay, 23.30 sularında Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi Tepeüstü Sokaktaki ‘Mahalle Bahçesi Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen kar maskeli 4 kişi, araçla gelerek parkta oturan başka bir gruba, silahlı saldırı düzenledi.

Silahlı saldırıda B.K, (17), Fatih S., (21), Oğulcan B.,(19) ile henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi daha yaralandı. Saldırganlar geldikleri araçla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDILAR

Saldırı sonucu yaralılar kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan sokaktaki vatandaşlar panik içinde kaçıştı. Daha sonra ihbar üzerine çok sayıda zırhlı polis ekibi ile sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan 3 yaralının hayati tehlikesinin olmadığı, Oğulcan B’nin durumunun ise ağır olduğu, ameliyata alındığı öğrenildi.

Polis ekipleri daha sonra çevrede güvenlik kamerası ve delil incelemesi yaptı. Yapılan incelemenin ardından polisler, saldırganları yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)

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