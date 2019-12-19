HABER

Beyoğlu'nda alevler mahalleliyi sokağa döktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 08:56 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA)- BEYOĞLU'nda 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında meydana gelen patlama kameralara yansıdı.
Yangın saat 05.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Mahmutağa Sokak'ta bulunan ve daha önce kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan 4 katlı binanın çatı katında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikteki 3 katlı binanın çatı katına sıçradı. Yangını fark eden bina sakinleri hemen dışarı çıkarak itfaiye ekiplerine haber verdi.

EVLERİNİN YANIŞINI GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİLER
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında 4 katlı binanın çatısında patlama meydana geldi. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Patlama ile birlikte çevredekilerin paniği artarken, itfaiye ekipleri çalışmalarını patlamanın meydana geldiği bölgede yoğunlaştırdı. Bina sakinleri yangını gözyaşlarıyla izledi.

ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangının çıkış nedeni ise yapılacak olan çalışmaların ardından belirlenecek. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

PARTNERSGK harekete geçti! Artık zorunlu, yanlış bildiren yanar...SGK harekete geçti! Artık zorunlu, yanlış bildiren yanar...
Uludağ'da cansız bedeni bulunmuştu, yakınları teşhis ettiUludağ'da cansız bedeni bulunmuştu, yakınları teşhis etti
Çiftlik evindeki yangında itfaiye, tavukları telef olmaktan kurtardıÇiftlik evindeki yangında itfaiye, tavukları telef olmaktan kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İtirafların ardı arkası kesilmiyor! 'Parçalara ayırıp...'

İtirafların ardı arkası kesilmiyor! 'Parçalara ayırıp...'

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Hanife evlendi! Göğüs dekoltesi olay oldu

Davutoğlu'ndan çarpıcı sözler! 'Anlatacak televizyon bulamadım'

Davutoğlu'ndan çarpıcı sözler! 'Anlatacak televizyon bulamadım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Azil sürecinde flaş gelişme! Suçlamalar kabul edildi!

Azil sürecinde flaş gelişme! Suçlamalar kabul edildi!

Kayıp dağcıların nasıl bulunduğu ortaya çıktı!

Kayıp dağcıların nasıl bulunduğu ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Mert'in son görüntüleri ve doktorun ifadesi ortaya çıktı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uludağ'da bulunan ikinci cansız bedenin Mert Alpaslan'a ait olduğu kesinleşti

Uludağ'da cansız bedeni bulunmuştu, yakınları teşhis etti

Ankara'da feci kaza! TIR, aydınlatma direğine çarptı, sürücü hayatını kaybetti

Feci kaza! TIR şoförü hayatını kaybetti

Van'daki terör operasyonunda ele geçirilen roketatar mühimmatları imha edildi

Ele geçirilip imha edildi

Uludağ'da hayatını kaybeden Mert ve Efe için TKP'den mesaj

Mert ve Efe için TKP'den mesaj!

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

Adana’daki torbacılar adliyeye sevk edildi

Yakalanan 18 kişi adliyeye sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.