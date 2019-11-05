HABER

Beyoğlu'nda Amerikalı kadının çantasını çalan kapkaççı kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 11:40 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda ABD'li turist kadının çantasını çalıp kaçan şüpheli yakalandı.

Beyoğlu'nda Amerikalı kadının çantasını çalan kapkaççı kamerada

Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA) BEYOĞLU'nda ABD'li turist kadının çantasını çalıp kaçan şüpheli yakalandı. Kapkaç anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Beyoğlu Kalyoncu Kulluğu Mahallesi, Ömer Hayyam Caddesi'nde 12 Ekim'de meydana geldi. Amerikan vatandaşı Angela F.'nin 2 pasaport ve cep telefonu bulunan çantası, kimliği belirsiz bir kişi tarafından çalındı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin kimliğini belirledi. Ekipler, olayı gerçekleştiren 18 yaşından küçük Ö.K.'yı 20 Ekim'de Beyoğlu Bülbül Mahallesi Kalyoncu Kulluk Caddesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Ö.K.'nın yapılan sorgulamasında 'Gasp', 'Hırsızlık' ve 'Kasten yaralama' suçlarından 7 kaydının olduğunu belirledi. 21 Ekim'de emniyetteki işlemleri tamamlanan Ö.K. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan kapkaç anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde çantayı alan şüpheli hızla uzaklaşıyor.

(FOTOĞRAF)

Beyoğlu'nda Amerikalı kadının çantasını çalan kapkaççı kamerada

PARTNER Uzmanlar reçeteyi verdi: İnce bel için... Uzmanlar reçeteyi verdi: İnce bel için...
Balkondan tırmanıp evi soyan hırsızları güvenlik kameraları ele verdiBalkondan tırmanıp evi soyan hırsızları güvenlik kameraları ele verdi
Canan Dağdeviren: Hawking projesinin klinik çalışmaları bittiCanan Dağdeviren: Hawking projesinin klinik çalışmaları bitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

"Acun'un parasını mı yiyorsunuz?" sorusuna sevgiliden sert cevap

"Acun'un parasını mı yiyorsunuz?" sorusuna sevgiliden sert cevap

Erdoğan'ın yardımıyla 1,2 milyar dolar vermekten kurtuldular!

Erdoğan'ın yardımıyla 1,2 milyar dolar vermekten kurtuldular!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Bir İngiliz devi daha iflas ediyor

Bir İngiliz devi daha iflas ediyor

Onları ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

Onları ihbar edene 10 milyon liraya kadar ödül

ABD'de ortalık karıştı! 'Trump talimat verdi'

ABD'de ortalık karıştı! 'Trump talimat verdi'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Flaş karar! Kadro için o şart artık aranmayacak

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriye sınırında hareketlilik! Rusya ile ikinci devriye

Sınırda hareketlilik! Kısa süre içinde başlayacak

Korkunç! Av tüfeğiyle intihara kalkıştı, çenesi parçalandı

Av tüfeğiyle intihara kalkıştı, çenesi parçalandı

Son dakika: Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Adıyaman'da terör operasyonu! Jandarma adeta etten duvar ördü

Jandarma adeta etten duvar ördü

Terörden temizlenen Şerafettin Dağı, dağcıların yeni gözdesi oldu

Terörden temizlendi! Dağcıların yeni gözdesi oldu

İran nükleer anlaşmada dördüncü adımını açıkladı

İran dünyaya duyurdu! Yarın başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.