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Beyoğlu'nda apart otelde 2 İngiliz turistin sır ölümü (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 21:48 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'ndaki bir apart otelde kalan biri kadın 2 İngiliz turist kaldıkları odada ölü olarak bulundu.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU'ndaki bir apart otelde kalan biri kadın 2 İngiliz turist kaldıkları odada ölü olarak bulundu. Cesetler, 9 saatlik incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olay, Beyoğlu Kumbaracı yokuşunda bulunan bir apart otelde sabah saatlerinde meydana geldi. Biri kadın iki İngiliz turistin odalarından çıkmamalarından şüphelenen otel görevlileri odanın kapısını çaldı. Ses gelmeyince kapı açılarak içeriye girildi.
Görevliler, Adrian Samuel Bligh (60) ve Halina Paula de Silva (59)'nın hareketsiz şekilde yattıklarını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede hayatlarını iki turistin hayatını kaybettiğini belirledi. Vücutlarında herhangi kesik ve yara izlerine rastlanılamayan turistlerin cesetlerinin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Cesetler olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının 9 saat süren incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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