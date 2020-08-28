HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Beyoğlu'nda apart otelde kalan gencin cesedi bulundu

Beyoğlu'nda apart otelde kalan gencin cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2020 10:09 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda kendisinden iki gündür haber alınamayan bir genç, apart otelde ölü bulundu. Polis olay sonrası soruşturma başlattı.

Beyoğlu'nda apart otelde kalan gencin cesedi bulundu

Çukur Mahallesi, Yeniçeri Ağası Sokak'ta bulunan apart otelde yaşayan Murat Coşkun'dan (33) iki gündür haber alamayan yakınları otele gelerek durumu çalışanlara bildirdi. Coşkun'un arkadaşları kapıyı açarak içeri girdi.

147931737a8be3cf46ae6dba8f420fdd

Murat Coşkun'u hareketsiz halde bulan arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Coşkun'un hayatını kaybettiğini belirledi.

07d0621723789470897f2323e0cdb26c

Durumu nöbetçi savcıya bildiren polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Cenaze aracına alınan ceset ölüm nedeninin araştırılması için İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olay sonrası soruşturma başlattı.

DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Aşırı tüketiyorsanız dikkat! Öyle bir zararı varmış ki... Aşırı tüketiyorsanız dikkat! Öyle bir zararı varmış ki...
3 yılda yaptı! Böylesini ilk kez göreceksiniz...3 yılda yaptı! Böylesini ilk kez göreceksiniz...
Kamuda esnek çalışma uzatıldı mı? Genelge yayımlandı!Kamuda esnek çalışma uzatıldı mı? Genelge yayımlandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti
Çıplak sahneleri itirafı! 'Sevişme sahnesi çekmek...'
Çıplak sahneleri itirafı! 'Sevişme sahnesi çekmek...'
Fenerbahçe'den yılın bombası! Dünya yıldızı golcü...
Fenerbahçe'den yılın bombası! Dünya yıldızı golcü...
Gece yarısı korkunç olay! 2 kişiyi otomobilde, bir kişiyi ambulansta öldürdüler
Gece yarısı korkunç olay! 2 kişiyi otomobilde, bir kişiyi ambulansta öldürdüler
18 ilin sağlık müdürüyle görüştü
18 ilin sağlık müdürüyle görüştü
Hakkari'de 'define' heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
Hakkari'de 'define' heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu
İlginizi Çekebilir
"Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında yer alan sapkın ifadeler!
"Gül ve Düşün" isimli çocuk kitabında yer alan sapkın ifadeler!
Gündüz vakti şoke eden olay! Sokak ortasında eteğini sıyırıp...
Gündüz vakti şoke eden olay! Sokak ortasında eteğini sıyırıp...
18 cm'lik cüce kedi yeni ailesine kavuştu
18 cm'lik cüce kedi yeni ailesine kavuştu
20 yıldır teşhis edilemeyen hastalığı hayatını kabusa çevirdi
20 yıldır teşhis edilemeyen hastalığı hayatını kabusa çevirdi
Cinsel istismar sanığı Musa Orhan tutuklandı
Cinsel istismar sanığı Musa Orhan tutuklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da korku dolu anlar! Ölümden böyle döndü
Korku dolu anlar! Ölümden böyle döndü
Yolcu otobüsündeki telefonu hırsızlığı, tacizi ortaya çıkardı
Yolcu otobüsündeki telefonu hırsızlığı, tacizi ortaya çıkardı
3 yılda yaptı! Böylesini ilk kez göreceksiniz...
3 yılda yaptı! Böylesini ilk kez göreceksiniz...
Domates çorbası nasıl yapılır? Domates çorbası malzemeleri nelerdir? İşte domates çorbası tarifi
Domates çorbası nasıl yapılır? Domates çorbası malzemeleri nelerdir? İşte domates çorbası tarifi
Köpekle kazın inanılmaz dostluğu görenleri şaşırtıyor
Köpekle kazın inanılmaz dostluğu görenleri şaşırtıyor
Ebru Timtik kimdir, nereli? Avukat Ebru Timtik neden tutuklanmıştı? Ebru Timtik ölüm orucuna neden başladı, suçu neydi?
Ölüm orucunda ölen Ebru Timtik kimdir?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.