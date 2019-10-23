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Beyoğlu'nda arkadaşının itmesi sonucu yaralanan çocuk: Park istiyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 12:18 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda, sokakta oynarken bir arkadaşının itmesiyle yaklaşık 2 metre yükseklikten düşerek yaralanan 11 yaşındaki Emir Haktan Doğan taburcu oldu.

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- Beyoğlu'nda, sokakta oynarken bir arkadaşının itmesiyle yaklaşık 2 metre yükseklikten düşerek yaralanan 11 yaşındaki Emir Haktan Doğan taburcu oldu. Düştüğü alanda herhangi bir önlem alınmadığını belirten Emir Haktan Doğan yetkililerden çocukların oyun oynayacağı bir parkın yapılmasını istedi.

Piyalepaşa Mahallesi Akçay sokakta dün arkadaşlarıyla oyun oynayan 11 yaşındaki Emir Haktan Doğan, bir arkadaşı tarafından itilmesi sonucu 2 metre yükseklikten, binanın bodrum katına inen merdiven boşluğuna kafa üstü düşerek yaralandı. Olayın ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Emir, sabaha karşı hastaneden taburcu olarak evine geldi.

DÜŞTÜĞÜM ALANDA HERHANGİ BİR ÖNLEM ALINMAMIŞTI

Olay anını DHA'ya anlatan Emir, düştüğü alanda herhangi bir önlem alınmadığını söyledi. Sağ kolunun kırıldığını ve başının da yarıldığını belirten Emir, “Arkadaşlarımla yolda top oynuyorduk. Top bendeydi arkadaşım da benden top almaya çalıştı. Arkadaşım benden topu almaya çalışırken alamadı sonra beni itti. Bende orada korkuluklar olmadığı için oradan aşağıya yuvarlandım. Sürekli burada oynuyoruz başka oynayacak alan yok. Düştüğüm alanda bir ağ veya korkuluk gibi önlem olsa bizim için daha iyi olur. Kolumda kırıklar var. Kolum şuanda alçıda, kırık tam olarak kaynamazsa ameliyat olacağım. Kafamda da yarıklar var. Bu yakınlarda park yok bu bölgeye park yapılsa bizim için daha iyi olur" dedi.

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