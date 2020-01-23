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Beyoğlu'nda aynı dakikalarda iki patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 04:07 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA Beyoğlu'nda Keçeci Piri Mahallesi ve Sinanpaşa Mahallesi'nde aynı dakikalarda atılan iki el yapımı patlayıcı korku ve paniğe neden oldu.  İlk patlama Sinanpaşa Mahallesi Yumak Sokak'ta bulunan binanın girişinde meydana geldi.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA
Beyoğlu'nda Keçeci Piri Mahallesi ve Sinanpaşa Mahallesi'nde aynı dakikalarda atılan iki el yapımı patlayıcı korku ve paniğe neden oldu.

İlk patlama Sinanpaşa Mahallesi Yumak Sokak'ta bulunan binanın girişinde meydana geldi. Binanın girişine gelen kişi yada kişiler el yapımı patlayıcı bırakarak olay yerinden kaçtı. İkinci patlama ise Keçecipiri Mahallesi Ömür Sokakta meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen kişi yada kişiler tarafından park halindeki otomobilin arkasına atılan el yapımı patlayıcı büyük bir gürültü ile patladı.

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine patlamaların meydana geldiği iki sokağa çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun güvenlik önlemleri aldığı sokakta polis ekipleri delil topladı.

PATLAMANIN ŞİDDETİYLE BİNANIN GİRİŞ KAPISININ CAMLARI KIRILDI
Sinanpaşa Mahallesi Yumak Sokak'ta meydana gelen patlamanın şiddetiyle binanın giriş kapısının camı kırıldı. Patlamanın ardından sokak sakinleri polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmalar yakından takip etti.

GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI
Kaptanpaşa Mahallesi Ömür Sokakta meydana gelen patlamayı anlatan görgü tanığı, büyük bir gürültü ile uyandığını belirterek, “Ben evde uyuyordum. Büyük bir patlama oldu. Her taraf toz dumandı. Çıktık baktık kimseler yoktu. Çok büyük bir patlamaydı. Polisler geldi. Ne yapacağımızı şaşırdık. Sokakta kimseler yoktu. Hızlı bir şekilde kaçtılar galiba. Polisler kameraları inceledi ama inşallah yakalanırlar. Maddi bir zarar yok" dedi.

PATLAMANIN SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR
Patlamanın yaşandığı iki sokakta, terörle mücadele, olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı.

(FOTOĞRAFLI)

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