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  4. Beyoğlu’nda balkondan düşen kadını çanak anten kurtardı

Beyoğlu’nda balkondan düşen kadını çanak anten kurtardı

05.02.2021 17:05 | Son Güncelleme:
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Beyoğlu’nda babasıyla birlikte yaşayan bit kadın 5’inci kattaki evinin balkonundan alt kattaki binanın çatısına düştü.

Beyoğlu’nda babasıyla birlikte yaşayan bit kadın 5’inci kattaki evinin balkonundan alt kattaki binanın çatısına düştü. Kadın, düştüğü yerdeki çanak antene çarpması sonucu ölümden dönerken olayda yaralanan kadın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 13.00 sıralarında Beyoğlu Cihangir Molla Bayırı Sokak’ta meydan geldi. Edinilen bilgiye göre babası Halil Elvend Kantar ile birlikte sokak üzerindeki 5 katlı binanın en üst katındaki dairede yaşayan Melda Kantar (36) arka cephedeki balkondan henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Alt taraftaki binanın çatısına düşen kadını gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa bir süre sonra gelen olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına müdahale ettikten sonra itfaiye ekipleri kadının düştüğü yerden çıkarttı. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Melda Kantar ardından ambulansla Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kadını çanak anten kurtardı
Olayı duyan bir vatandaş, “Sesler geldi. Polis ve sağlık ekipleri geldi. Sonra kapıdan çıkarttılar. Kadın sanırım aşağıya atlamış” dedi.
Polis olayla ilgili incelem başlatırken, Kantar’ın babasının ifadesine başvuruldu. Halil Elvend Kantar ifadesinde olayı görmediğini o esnada evin girişinde telefonla konuştuğunu söylediği öğrenildi.

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