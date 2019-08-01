HABER

Beyoğlu'nda barda tartıştığı kişiyi bıçaklayıp, kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 11:47 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda barda tartışan iki kişi arasında sokakta bıçaklı kavga çıktı.

Hakan KAYA-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA)-BEYOĞLU'nda barda tartışan iki kişi arasında sokakta bıçaklı kavga çıktı. Kavgada bir kişi bıçakla yaralanırken olayı gerçekleştiren kişi kaçtı. Olay, Kuloğlu Mahallesi, Ayhan Işık sokakta bulunan bir barda saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre barda iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek bar dışında bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi bıçakla yaralanırken olayı gerçekleştiren kişi ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yerde yatan yaralı kişi sağlık ekipleri tarafından sedyeye konularak, ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri çevrede delil incelemesi yaparak, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Olayı gerçekleştiren kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Karasu Limanı'nda korkutan görüntü! Bir anda ortaya çıktılarKarasu Limanı'nda korkutan görüntü! Bir anda ortaya çıktılar
Ordu’da bıçaklı kavga cinayete dönüştü: 1 ölü, 2 yaralıOrdu’da bıçaklı kavga cinayete dönüştü: 1 ölü, 2 yaralı
Datça'da otomobil park halindeki araca çarptı: 2 yaralıDatça'da otomobil park halindeki araca çarptı: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Ayrılığı bu sözlerle duyurdu

Ayrılığı bu sözlerle duyurdu

Doğal gaza gece yarısı zammı!

Doğal gaza gece yarısı zammı!

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

'Usame bin Ladin'in oğlu öldü' iddiası

'Usame bin Ladin'in oğlu öldü' iddiası

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Beylikdüzü'nde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Beylikdüzü'nde dehşet! Ölü ve yaralılar var

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Adana'da sahte içki operasyonu

Adana'da sahte içki operasyonu

22 kez bıçaklanan Sevgi, öldürülmekten korkuyor: İlk bulacağı kişi benim

22 kez bıçaklanan Sevgi, öldürülmekten korkuyor

Beyoğlu'nda 10 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası

Beyoğlu'nda 10 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası

Akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Acı olay... Arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.