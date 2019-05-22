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Beyoğlu’nda belediyenin temizlik aracı devrildi: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 10:50 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda belediyeye ait temizlik aracı devrildi.

Beyoğlu’nda belediyeye ait temizlik aracı devrildi. 2 kişinin yaralandığı kazada aracın kontrolden çıktığı anlar kameralara yansıdı.
Beyoğlu Sururi Mehmet Efendi Mahallesi Kurtuluş Deresi Caddesi üzerinde saat 06.30 sıralarında meydana gelen kazada, Dolapdere istikametinden Çağlayan istikametine giden 34 UD 8677 plakalı temizlik aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı. Hızını alamayan araç, daha sonra karşı şeride geçerek devrildi. Şişli Belediyesine ait olan temizlik aracı içerisindeki 2 temizlik görevlisi yaralandı. Aracın kontrolden çıktığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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