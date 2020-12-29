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  4. Beyoğlu’nda bıçaklı saldırıya uğrayan antikacı hayatını kaybetti

Beyoğlu’nda bıçaklı saldırıya uğrayan antikacı hayatını kaybetti

29.12.2020 11:58 | Son Güncelleme:
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İstanbul Beyoğlu’nda sokak üzerindeki deposuna geldiği esnada bıçaklı ve sopalı saldırıya uğrayan antikacı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul Beyoğlu’nda sokak üzerindeki deposuna geldiği esnada bıçaklı ve sopalı saldırıya uğrayan antikacı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin saldırganı yakalamak için çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Beyoğlu Kuloğlu Mahallesi Güllabici Sokak üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana gelen olayda, 39 yaşındaki antikacı Sefer Zafer Yılmaz, sokak üzerindeki deposuna gelmişti. Depodan çıkan Yılmaz, henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği henüz belirsiz bir şahsın bıçaklı ve sopalı saldırısına uğramış ve boğuşma esnasında aldığı bıçak darbeleriyle boğazından ve karnından ağır şekilde yaralanmıştı. Saldırganın kaçarak uzaklaştığı dehşeti anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansımıştı.

Antikacı hastanede hayatını kaybetti
Ağır yaralanan Yılmaz, kendisini sokak üzerindeki Beyoğlu Çocuk Büro Amirliğine kendini atmış ve yere yığılmıştı. İlk müdahalesi polis ekipleri, kalp masajı ise sağlık ekipleri tarafından kalp masajı yapılan Yılmaz, ambulansla kaldırıldığı Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerinin eşkalini belirledikleri saldırganın peşinde olduğu öğrenildi.

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