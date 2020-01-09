Beyoğlu'nda bina çöktü (1)

Zeki G\u00fcnal\/\u0130STANBUL (DHA) Beyo\u011flu Asmal\u0131mescid'te tadilattaki binada \u00e7\u00f6kme meydana geldi. Olay yerine \u00e7ok say\u0131da sa\u011fl\u0131k, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.\n(FOTO\u011eRAF)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 \u0130\u00e7ini g\u00f6ren \u015fa\u015fk\u0131na d\u00f6nd\u00fc! \u0130\u015fte otomobil devinin yeni arac\u0131Y\u00fcksekova'da, kay\u0131p i\u015f yeri sahibi aran\u0131yorHac kuras\u0131 ba\u015flad\u0131!
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