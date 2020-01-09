Beyoğlu'nda binada çökme (2)

Zeki G\u00fcnal\/\u0130STANBUL (DHA) Beyo\u011flu Asmal\u0131mescid'te tadilattaki binada \u00e7\u00f6kme meydana geldi. Olay yerine \u00e7ok say\u0131da sa\u011fl\u0131k, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.\n(FOTO\u011eRAF)G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER Hi\u00e7bir \u015fey g\u00f6r\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fc gibi de\u011filmi\u015f!250 bin liral\u0131k demir sac\u0131 satmaya \u00e7al\u0131\u015fan doland\u0131r\u0131c\u0131lar yakaland\u013115 ya\u015f\u0131ndaki gen\u00e7 donmak \u00fczere olan yavru k\u00f6peklere sahip \u00e7\u0131kt\u0131
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