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  4. Beyoğlu'nda binada çökme (3)

Beyoğlu'nda binada çökme (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 11:10 | Son Güncelleme

BEYOĞLU  Asmalımescid'te tadilattaki binada çökme meydana geldi.

Zeki GÜNAL-Oğuzcan YAZAR-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL (DHA) BEYOĞLU Asmalımescid'te tadilattaki binada çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre olay sabah 10.00 sıralarında Beyoğlu Asmalı Mescit Caddesi'nde meydana geldi. Tadilat halinde olduğu öğrenilen bina büyük bir gürültü ile çöktü. Çevrede büyük panik yaşatan olay sonrası itfaiye ve sağlık ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri çevrede güvenlik çemberi oluştururken, ilk belirlemelere göre olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Çöken binanın yanındaki iki bina güvenlik amacıyla boşaltıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

ÇÖKME ANI KAMEDA
Çökme anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

(FOTOĞRAF)

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